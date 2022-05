Feliz de volver a México para jugar los Diablos Rojos del Toluca, el arquero brasileño Tiago Volpi garantizó trabajo, entrega, y sacrificio en la cancha, al tiempo que se dijo convencido de que, con el esfuerzo de todo el equipo, Toluca volverá a tener el protagonismo que le ha caracterizado en la Liga MX.

“Estoy muy feliz por esta gran oportunidad, poder volver a México y hacerlo en un equipo tan grande como Toluca mi ilusiona mucho. Vengo con el objetivo de poder tener una gran historia dentro del club y muy motivado a dejar todo, dar la vida por el club, y espero que podamos tener los mejores resultados”, dijo el brasileño.

Con apenas dos días en Toluca, Volpi se ha sentido como en casa porque se encuentra con amigos como Antonio Naelson “Sinha”, ahora en papel de directivo, y el DT Ignacio Ambriz, quien ya lo dirigió anteriormente; además ha tenido un gran recibimiento de todo el plantel y ha quedado gratamente sorprendido por las instalaciones.



“Las canchas, el gimnasio, los vestidores, son de primer nivel; toda la gente que hace todo el soporte, entonces llego a un equipo muy bien estructurado, un equipo que tiene todas las condiciones. Me siento ya adaptado. Llegué hace dos días a Toluca, pero me siento bien, me siento acogido por todas las personas y estoy muy contento”.

Así, de momento, el reto a vencer es la altura, “pero eso con el trabajo, con una o dos semanas, uno se acostumbra y después se convierte en una fortaleza la altura de Toluca, entonces no va a ser un problema y sí algo que en poco tiempo nos vamos a adaptar”, explicó.

Totalmente identificado ya con el ADN y los objetivos del Deportivo Toluca, Tiago Volpi promete trabajo y esfuerzo. “Llego sabiendo de la situación del equipo y soy uno más, con las ganas de querer cambiar la situación, de echar para adelante para que el equipo vuelva a tener los éxitos que siempre tuvieron”.

“Vengo -agregó- con muchas ganas, con la ilusión de dejarlo todo en la cancha, en los entrenamientos y en todos los partidos, para ayudar a que Toluca vuelva a vivir momentos grandiosos. Creo que es lo mínimo que puede tener uno son las ganas, esa voluntad, y un deseo enorme de hacer cosas grandes”, añadió.

En ese tenor, Volpi espera una sana competencia en el puesto de arquero. “El nivel es muy bueno. Conozco prácticamente a todos los porteros que están aquí y hay mucho talento, entonces hay que trabajar mucho y al final Nacho va a decidir a quién le toca jugar, pero pienso que el Toluca está bien en la posición de portero, a quien le toque jugar va hacer un gran trabajo. Hay un gran nivel y eso es muy bueno para la competencia interna”.