Vaya que hay actividad este domingo 18 de septiembre en la Liga MX.

Para este día, el último del presente fin de semana, el Apertura 2022 tendrá los cinco juegos restantes de la Jornada 15.

Y estos son esos juegos:

17:00 horas - Pumas vs Cruz Azul (TUDN)

19:05 horas - Santos vs FC Juárez (Vix+)

19:05 horas - León vs Querétaro (Fox Sports y Claro Sports)

21:00 horas Atlético de San Luis vs Pachuca (ESPN)

21:05 horas Xolos vs Nexaca (Fox Sports)



RESULTADOS DEL VIERNES Y SÁBADO

Estos fueron los partidos con sus respectivos resultados que se disputaron viernes y sábado en la Liga MX:

Puebla 2-1 Tigres

Mazatllán FC 1-1 Toluca

Monterrey 2-0 Atlas

América 2-1 Chivas

