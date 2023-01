Chivas tiene como consigna ganar y gustar ante Juárez, para dar certeza a la directiva que el proyecto marcha viento en popa, que se avanza sólido pero esto solamente puede afianzarse con triunfos y el técnico Veljko Paunovic, ha echado a andar un proyecto interno que más en el tema mental para no regalar un tiempo al rival.

“Hay que darle una dedicación especial a arreglar esa mentalidad, para entrar al partido igual que cuando inicias, sabemos que es difícil desde el aspecto mental, desde el físico también una activación dentro del vestuario o en el mismo campo, creo que sería bueno ya que debemos juntar los dos, aspecto mental y físico”.

Señaló Paunovic que haciendo esto, se evitará que el equipo salga al complemento con cierta relajación, confiado y ante Juárez lo echarán a andar ya, porque no se pueden dar el lujo de seguirle dando ventajas al rival.



“No podemos perder ese tiempo precioso para que el equipo se adapte en las segundas partes, no podemos, somos un equipo que no debemos pensar al rival, tampoco interpretar ni una ocasión que se imponga, así que echamos el plan en marcha para mejorar, lo veremos en los próximos partidos porque no es cuestión de un día (resolverlo)”.

El estratega precisó que al rival dentro de ese proyecto y hablado ya con el equipo, deben siempre estar encima del rival, que la intensidad no baje por ningún motivo ya que se relajan y es aquí donde se comienza a caer el errores

“En los primeros tiempos aplicamos una feroz intensidad, a veces somos mejores, en otras ocasiones tenemos que perseguir el resultado pero el equipo tiene un gran compromiso con la idea de juego, el estilo de juego y nos estamos enfocando en mejorar sobre todo en los segundos tiempos, así como el cierre de partidos que nos vemos afectados en el resultado.



Los rojiblancos presentarán modificaciones ante Juárez, Oso González está en su duda incursión desde el arranque, Eduardo Torres se perfilaría como estelar y también Isaac Brizuela.