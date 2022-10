De acuerdo a Jorge Sánchez de TUDN, el legendario portero de Cruz Azul habría estado bloqueado por Jaime Ordiales durante su tiempo en La Noria.

La información proporcionada por el periodista en el programa Línea de 4, indica que el ex directivo cementero habría ordenado a Diego Aguirre de no utilizar en el once inicial a Corona.



Chuy es uno de los referentes de Cruz Azul y también una de las figuras polémicas del equipo.

De hecho, hace unos meses agradeció la salida de Ordiales de Cruz Azul, aunque eso signifique que haya llegado a la Selección Mexicana y que en una supuesta mala relación, una posible convocatoria estaría en riesgo.

Te podría interesar: Pumas reincorpora a director de fuerzas básicas tras no encontrarlo culpable por corrupción