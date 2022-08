Liga MX: Isaác Brizuela se engancha con aficionado de las Chivas

El futbolista del Guadalajara, Isaác Brizuela, no soportó los reclamos de la afición rojiblanca y los mandó a callar.

A su llegada al hotel de concentración en Aguascalientes, algunos fans pidieron fotos y autógrafos, mientras otros reclamaron su mal funcionamiento y exigían “huevos” a los jugadores.

Sin embargo, el ‘Cone’ Brizuela no soportó las rechiflas y reclamos a él o jugadores como Cristián Calderón y mandó a callar con un gesto de molestia a los seguidores.



La afición del Rebaño ya no soporta la mala racha de las Chivas en el actual torneo Apertura 2022. En los ocho partidos que han disputado, suman apenas seis unidades, producto de seis igualadas; no han podido ganar.



“DALE BRIZUELA CON HUEVOS CABRON”@Chivas muy mal el @brizuela27_cone, a la afición se le respeta y se le calla con victorias por que actualmente si les han faltado bastantes pic.twitter.com/wj9hPx4psd — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 18, 2022



¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara será ante el Necaxa en el Estadio Victoria, partido de la Jornada 10 del torneo Apertura 2022.

Las Chivas no pierden en Aguascalientes desde 2008; sin embargo, los empates ya no sirven de nada para el cuadro que dirige Ricardo Cadena, quien de no ganar mañana, podría ser destituido.

Necaxa vs Chivas: