Llegó como refuerzo, se sigue esperando su mejor versión y ante el Atlas espera mostrarla, para ayudar a su equipo a lograr el primer triunfo del torneo, ante un rival que de ganarle, les regresará mucha de la confianza que con el paso de las jornadas se ha ido perdiendo. Al bicampeón lo quieren de trampolín para comenzar la cuesta arriba.

“Los Clásicos son partidos que se tienen que ganar, no importa mucho la forma pero sabemos que hay rivales contra quienes no debes perder y Atlas es uno de ellos. Me ha tocado jugar muchos Clásico en mi anterior equipo, me ha tocado más ganar que perder y estos Clásico los queremos ganar. Me han platicado de la rivalidad es de historia y tenemos que demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas y con esa mentalidad, vamos a salir este sábado”.



Mozo disputó muchos Clásicos cuando estuvo en Pumas, sabe que está prohibido perder y se estado documentando de todo lo que está en juego ante Atlas, así que no importa la ubicación en la tabla, sino la actitud con la cual se jueguen estos duelos.

“Es una semana que se respira diferente, se trabaja diferente, a este rival (Atlas) no se le pueden dar espacios porque es capaz, nadie le ha quitado la capacidad que tiene y por eso les ha ido bien últimamente y la rivalidad, es una pasión y la rivalidad está en la cancha. Primero se debe expresar en nosotros y después en los aficionados, es un encuentro que se debe ganar, independientemente de que estemos en último lugar, penúltimo lugar, ellos en la mitad de la tabla o de líder, es un partido que se juega diferente. Sabemos lo que significa, no estamos pasando por un buen momento y es el partido perfecto para romper esa mala racha”.