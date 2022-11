La Liga de Campeones de la CONCACAF 2023 realizó el sorteo para definir los cruces de octavos de final a disputarse en marzo, y a continuación te presentamos los cruces que tendrán los equipos de la Liga MX Atlas, Pachuca, León y Tigres.



¿A QUIÉN ENFRENTARÁN LOS EQUIPOS MEXICANOS?

- LEÓN VS TAURO FC (Panamá)

- ORLANDO CITY SC (Estados Unidos) vs TIGRES

- PACHUCA VS MOTAGUA (Honduras)

- ATLAS VS OLIMPIA (HONDURAS)

El resto de los partidos también serán interesantes, ya que Austin FC (Estados Unidos) enfrentará al Violette (Haití), Vancouver Whitecaps (Canadá) enfrentará al RCD España (Honduras), el equipo de Carlos Vela, el LAFC (Estados Unidos) se medirá con el LD Alajuelense (Costa Rica) y finalmente el Philadelphia Union chocará con el Alianza (El Salvador)



Como las dos ediciones pasadas, la final de vuelta se disputará en el estadio del equipo con mejor desempeño a lo largo del torneo y el partido será el domingo 4 de junio de 2023.

¿CUÁNDO SERÁN LOS PARTIDOS?

- Octavos de final: entre el 7 y 9 de marzo (partidos de ida) y 14-16 de marzo (partidos de vuelta)

- Cuartos de final: entre el 4 y 6 de abril (partidos de ida) y 11-13 de abril (partidos de vuelta)

- Semifinales: entre el 25 y 27 de abril (partidos de ida) y 2-4 de mayo (partidos de vuelta)

- Finales: 31 de mayo (ida) y 4 de junio (vuelta)

