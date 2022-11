El próximo mes de marzo arranca la participación de los rojinegros del Atlas en la Liga de Campeones de la Concacaf, un torneo soñado luego de obtener el bicampeonato en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. Ante esto, Martín Nervo, capitán de los Zorros considera jugar este certamen como un sueño hecho realidad.

“Representa muchísimo que el club tenga los flashes de un torneo internacional, eso es muy importante en todo sentido, estamos muy ilusionados con ese torneo, entonces nos preparamos para todo. Concachampions tiene un sabor muy especial por ser un torneo internacional y disputarlo será muy lindo y más para nosotros que desde hace tiempo estamos en el club y que nuestra afición pueda vivir este tipo de competencias y por qué no soñar con eso y vamos a darlo todo”, dijo Nervo en entrevista para las redes sociales del Club Atlas desde la pretemporada en la Riviera Maya.



El rival en la instancia de Octavos de Final de la Concachampions será el Olimpia de Honduras y Martín Nervo conoce a la perfección este certamen y a este tipo de rivales, por lo que considera de mucho cuidado ir al país catracho a disputar un partido a eliminación directa.

“La verdad es que nos ha tocado un rival muy difícil, de los mejores de su país, lo venía mostrando hace tiempo y la verdad es que me ha tocado jugar Concachampions me ha tocado ir a Honduras y no es nada fácil. Se complica con el clima, con su gente, lo que representa Olimpia para su país será una linda fase ante un rival muy difícil y hay que estar preparados para todo”, aseguró el zaguero central argentino.