La vez que Christian Martinoli estuvo al lado de Leonardo DiCaprio en los Premios Oscar

Christian Martinoli vivirá en Qatar 2022 su séptima Copa del Mundo, un sueño cumplido y del cual se encuentra agradecido con muchas personas, quienes siempre lo impulsaron durante sus inicios en los medios de comunicación.

El narrador estelar de TV Azteca, compartió en entrevista con su excompañero Enrique Garay, sus inicios en la televisión y el papel del productor Jaime Silver, hombre que lo llevó a distintas cadenas del continente e incluso los Premios Oscar.

"Antes de llegar a TV Azteca aprendí muchas cosas y todas son por estar con Jaime Silver, con él viajé por todo el país, también a una Copa del Mundo e incluso a unos Premios Oscar".



Martinoli, agregó que en búsqueda de esa primera oportunidad en los medios, apoyó al productor en la máxima premiación del cine y pudo estar muy cerca de las grandes estrellas de Hollywood.

"No me estaba yendo bien en lo económico y me dijo que tenía un trabajo en Los Ángeles con la televisión de Colombia, era la entrega de los Premios Oscar y fui a jalar cables en 1997".

Una edición que siempre recordará con cariño por ser testigo de la ceremonia en la que la película 'Titanic' se convirtió en protagonista.

"Estaba de traje, y vi pasar a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, yo los veía y pensaba que bien les iba y yo ahí con los cables", finalizó.