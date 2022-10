La terribles revelaciones de fisicoculturista antes de morir, "Me quiso ofrecer droga, me quiso inyectar"

Pese a que los primeros resultados de la autopsia de Johanna Colla, la fisicoculturista argentina que murió durante una competencia en San Pablo, Brasil, no arrojaron rastros de violencia y marcaron que falleció naturalmente, sin hallarse tampoco ninguna sustancia en su cuerpo, su familia insiste con que hubo algo intencional detrás y se ampara en una serie de audios que envío Colla cuando estaba en el torneo. En esos registros que envió a sus allegados, la deportista cuenta detalles sobre una situación que le ocurrió con la primera persona que le habían asignado en el cuarto del hotel. Ese hombre es el principal apuntado por la familia, que asegura que quiso abusar y drogar a la fisicoculturista, algo que ella devela en las grabaciones.

“Perdón, Ro. Estoy media colgada porque tuve un problema, estuve llorando, tuve un inconveniente. Después te cuento porque ahora justo logré llegar a estar tranquila, ya me tomé un té. Me vieron una condición impecable. Me vio el presidente de la federación y me dijo que ahora sí estoy seca, que estamos para dar batalla y que las coreos mías son las mejores, así que nada, estamos todos bien por suerte. Ya solucioné el problema que estaba molestando, viste”, dice Colla -quien finalmente se coronó subcampeona sudamericana- en el primer audio emitido en el canal A24.



La segunda grabación revela más detalles. “Te quiero mucho loca. Sí, estoy tranquila. Ahora estoy en una habitación yo sola”, cuenta Colla. De acuerdo a lo que explicaron sus familiares ayer, la deportista fue cambiada a una habitación individual después de que escapara del cuarto porque su compañero habría intentado abusarla. Sobre esa situación la misma fisicoculturista se explaya. “Tuve un inconveniente con ese Cortez porque se drogó toda la noche. Ya te imaginarás, ¿no? Tuve un montón de problemas. Pero no me hizo nada, no me hizo nada raro, viste que yo tengo un carácter que cuando se quieren acercar a mí, me despierto al toque”, comenta.

Y el relato se torna más estremecedor a medida que avanza: “Me quiso ofrecer droga, no le quise aceptar. Me quiso inyectar, o sea no, hay cosas que no van. Me echó la culpa de que le robé pastillas, o que le robé ampollas, un pedo tiene ese tipo. Le dije: ‘Revisá todo porque yo no le robo nada a nadie’. Se enojó porque no me quise drogar, yo no me drogo. Yo, como mucho, tomo medio Clonazepam como para dormir bien, nada más. Pero me hizo llorar de la bronca . Tengo que entender que es un drogado de mierda, qué voy a esperar”.

Puedes leer: "México Femenil Sub-17 pierde contra China en su debut en el Mundial"

En otra grabación, Colla continúa con detalles. “Encima que está llena de droga... El que está mal con drogas es él, yo no tomo nada. Yo sigo la preparación que me mandó Gaby”, indica la deportista. Después de esta situación que atravesó, Colla le pidió a su pareja que la acompañara en San Pablo, según lo que contó la familia. Entonces él viajó para allá y fue quien estuvo con la deportista al momento de la muerte. “Se está viniendo, Negra, le estoy sacando pasaje. Viene a la madrugada, a las 12 de la noche llega acá”, manifiesta la deportista en el último audio, cuando se entera de que su novio viajaría hacia Brasil.

“Es el que estuvo hasta último momento a su lado”, contó Carmen, la hermana de Colla, sobre su cuñado. “Él nos dice que ella sufre convulsiones [la noche de la muerte], que se despierta, ve sobresaltado el cuerpo en la cama y sale a pedir ayuda. Una hora tardó la ambulancia”, precisó además sobre el instante en que se produjo el deceso. Pese a que los primeros datos forenses no avalan la versión de la familia, ayer la madre de Colla, Cristina, aseguró que a su hija la asesinaron. “A mi hija la mataron, no es que se murió sola. No creo que haya muerto de una muerte súbita, no fue así. Algo le hicieron a mi hija”, refirió la mujer, quien además negó que se drogara y criticó el accionar de la Federación Argentina de Fisicoculturismo por haberla puesto a dormir con un hombre en el inicio y por no tener un médico en el hotel.