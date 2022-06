La Selección Mexicana "corta" a Raúl Jiménez de cara a la Nations League

Hace algunos días, Raúl Jiménez se acercó al cuerpo técnico de la Selección Mexicana para comentarle que le gustaría participar en los dos encuentros de la Nations League que se jugarán durante los próximos días (ante Surinam y Jamaica).



El delantero sabe que no está en buen momento y considera que le caería muy bien tener más actividad, pero eso no pensaron Gerardo Martino y sus auxiliares. Desde su perspectiva, el goleador debe descansar y no saturarse a unos meses del Mundial, por lo que le dieron descanso.