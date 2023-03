La reacción de Conor McGregor con el triunfo de Alexa Grasso: Viva México

La mexicana Alexa Grasso superó el reto de su vida. Se convirtió en la primera campeona tricolor de Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa más grande del mundo de las artes marciales mixtas, en el evento UFC 285 que se disputó este sábado en Las Vegas, Estados Unidos.

La luchadora de Jalisco (México) logró mantener la estela de sus compatriotas Brandon Moreno, campeón del peso mosca, y Yaír Rodríguez, campeón interino del peso pluma.

Ella también es un referente en su país: "Me llena de orgullo y me da mucha felicidad ver que hay ahora muchas mujeres que se dedican a esto", declaró previo al combate ante Valentina Shevckeno; a luchadora de Kirguistán es una de las campeonas más dominantes de la historia.

La gesta fue tan grande y sorpresiva, que hasta el peleador irlandés, Conor McGregor, celebró en grande el triunfo de la mexicana. El gladiador celebró con los puños en alto y hasta grito “Viva México” desde su lugar en el recinto.



Conor Mcgregor shouts “VIVA MEXICO” after Alexa Grasso becomes the first woman from Mexico to be UFC Champion pic.twitter.com/lBhDG1C4S1

— My Mixtapez (@mymixtapez) March 6, 2023