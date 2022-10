La petición de Fernando Ortiz a toda la afición del América

El encuentro de vuelta de los cuartos de final entre América y Puebla parece de mero trámite para las Águilas, pero no así para Fernando Ortiz, técnico azulcrema.

El estratega de los azulcrema lanzó un contundente mensaje, después del 1-6 ante La Franja de su compatriota Nicolás Larcamón.

“Es una frase reiterada, pero el sábado tenemos que salir de la misma manera, no hemos logrado nada y no hemos pasado a Semifinales. Feliz de romper ese mito de no tener rodaje de futbol previo a una Liguilla y mis jugadores lo están. Es la tranquilidad que tengo”, declaró el timonel argentino.

El 'Tano' hizo un llamado a su afición de cara al duelo de vuelta en el Estadio Azteca el próximo sábado.



“El aficionado tiene que saber que debe estar el sábado para apoyar al equipo sin importar el resultado sacado, tienen que saber que no hemos pasado de ronda. El resultado es algo que todo creemos, pero esto es futbol. El sábado que se pueda llegar a pasar, le diremos al aficionado que estamos en Semifinales, todavía no”, aseveró Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Asimismo, el timonel de los emplumados advirtió que no permitirá excesos de confianza o de lo contrario, enviará a la banca a jugadores.

“De la misma manera que desde el primer momento que pisé, con la verdad. No hay una ilusión de que ya levantamos la copa. De tantas veces que les dije la verdad ya deben estar cansados de escucharme. El sábado es cerrar el segundo partido de la Liguilla en casa y con nuestra gente. El que no esté mentalizado, se sentará en el banco”, concluyó el argentino.