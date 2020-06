La nueva Liga (Expansión), solamente genera  dudas sobre dudas

La Asamblea de la naciente Liga de Expansión, o como se vaya a llamar, no se llevó a cabo ayer, tal como estaba planeada.

Y no es muy seguro que se realice mañana, como algunos dicen... La realidad es que siguen las lagunas, que podrían llamarse océanos, sobre cómo va a organizarse el torneo. Lo principal es, ¿cuántos equipos van a participar; 17, 18?

¿Llegarán a 20, o no? Lo segundo, ¿cómo van a quedar en la cuestión del límite de edad, algunos equipos quieren subirla a 25 años, no a 23? ¿Qué va a pasar con las franquicias que están congeladas? ¿Habrá más espacios para los equipos de la Liga Premier? Y... ¿cuándo y de qué modo les va a llegar el dinero prometido?

Así que no hay para cuándo.