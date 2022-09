La mexicana Melissa Martínez demostrará su talento en la UFC

En la vida de los Martínez el deporte ha sido un aliado invisible al que nunca han traicionado. Ahí, en ese hogar, la niña Melissa aprendió a los dos años de edad que su camino tampoco podía estar alejado de alguna disciplina de contacto.

El karate fue su primer reto, pero el destino la llevó a ser la mejor en el kickboxing, donde se convirtió en campeona mundial y contendiente a la Atleta del Año en los World Games.

Su andar no se detuvo y las artes marciales mixtas conocieron su poder, logrando ser monarca en Combate Global. Luego de transitar de manera invicta en ese octágono, uno más grande, el de mayor prestigio, la aguarda.



Debutará en la Ultimate Fighting Championship (UFC) 279 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el próximo 10 de septiembre, pero la preparación ya cuenta con varias semanas de trabajo.

“No había tenido planes de pelear en MMA, hasta que nos confirmaron el debut en UFC contra una estadounidense, un gran reto. Me siento afortunada por esta oportunidad, es algo que he buscado, llego con toda la experiencia posible para este momento", comparte a EL UNIVERSAL Deportes.

Un sueño largamente acariciado. En las artes marciales prácticamente lleva toda la vida, y en el área de MMA ya cumplió siete años, “nunca pensé competir de manera profesional, lo hice siguiendo los pasos de mi hermano”, reconoce la chica de 24 años.

También lee: VIDEO: La graciosa reacción de Jozy Altidore jugador del Puebla al probar bebida rehidratante

David Martínez es su hermano, campeón de los World Games, de quien aprendió que no hay tregua en los entrenamientos. “Ver a mi hermano competir es algo que me inspira, es el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas; además es mi coach, mi mano derecha en los entrenamientos y en las peleas. Me ayuda a estar siempre enfocada en las competencias, sin distraerse en nada”.

La vida se revolucionó cuando le confirmaron el combate, ahora cuenta los días para enfrentarlo. “Siento que me ha impactado de manera personal muy fuerte y quiero demostrar que somos grandes exponentes en las artes marciales”.