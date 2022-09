La increíble razón por la que Erick Gutiérrez no jugará la Europa League

Erick Gutiérrez tendrá que esperar para volver a disputar un juego de la Europa League con el PSV Eindhoven, la escuadra de Países Bajos informó este lunes en conjunto con el Arsenal que su partido será suspendido.

El compromiso pactado para el jueves y que formaba parte de la segunda fecha del campeonato será aplazado por falta de recursos policiales.



Mediante un comunicado la UEFA determinó que la falta de oficiales para el juego en Inglaterra se debe a los eventos relacionados con el luto nacional por la muerte de la Reina Isabel II.

This Thursday's #UEL match between Arsenal and PSV has been postponed. A new date for the fixture will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) September 12, 2022