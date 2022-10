La campeona Asley González está dispuesta a darle la revancha a la 'Pequeña Lulú'

Después de acabar con el reinado de casi dos años de Lourdes Juárez, la 'Chiquita' Asley González no teme darle la revancha directa a la excampeona, y está decidida a enfrentarla en cualquier parte de México o en Estados Unidos.

"Es un sueño hecho realidad, una meta, pero hay más por hacer. No creí que lo iba conseguir (ser campeona), todo lo veía muy lejano, pero gracias a la dedicación y a la fortaleza mental que tengo se logro esto", compartió la nacida en Tepic, Nayarit, lugar donde ganó por decisión el campeonato supermosca avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.



"La revancha está, no tengo problema", advierte. "Fue mi primera vez ante una campeona mundial, pero me sentía confiada y sabía que tenía las cualidades para ganar, yo sentí que gané, mi respeto para ella, pero hice todo lo posible para que este cinturón se quedara en mis manos. Si se da la revancha, lo voy a hacer mucho mejor. Donde sea la revancha, no tengo problema".

Ante lo declarado por Juárez, quien aseguró que le robaron la pelea, la campeona señaló. "Al principio ella decía que no le pesaba pelear ante la local, pero ahora sí. Le pesó más que alguien que venía de la nada le quitara el cinturón, es su problema y que se haga lo que se tenga que hacer".

Al respecto, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, comentó. "Lulú (Lourdes Juárez) es una peleadora de gran experiencia, cuando hay peleas así las revanchas tienen que darse y me gustaría esa pelea para Estados Unidos, donde ganen lo que merecen, así que vamos a buscar esa opción".