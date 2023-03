Luis García, una de las voces más importantes en las transmisiones de la Liga MX confirmó en sus redes sociales la invitación para formar parte de la Kings League.

El comentarista de TV Azteca, quien hace equipo con Christian Martinoli y Jorge Campos aseguró que recibió mensajes por parte de Juan Guarnizo para comentar los partidos del Aniquiladores FC, una situación que lo motiva pero que al momento no ha tenido avances.



"He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos cosa que me dio mucho gusto, ya me ghostearon, no sé que significa, pero ya no me han contestado…", aseguró en un video en Tiktok.

García, agregó que desde que tuvo el primer contacto con los influencers, su hijo le ha pedido integrarse al torneo ya que espera poder participar.

"Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League. Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar", finalizó.



En ese sentido, el exjugador también se mostró interesado en participar en el proyecto de Gerard Piqué, levantando la mano para poder tener una franquicia en caso de que se extienda la competencia en nuestro país.