Kenti Robles se estrena en el banquillo y dirige práctica del Real Madrid

La jugadora mexicana Kenti Robles, una de las referentes del Real Madrid en su categoría femenil vivió un momento inolvidable en su trayectoria.

Robles, fue la elegida por parte de cuadro merengue para dirigir una sesión de entrenamiento de una de las categorías formativas de la institución, una experiencia que le provocó tomar el puesto de entrenadora.



La capitana de la Selección Mexicana aseguró en un video compartido en sus redes sociales, que su intención en las indicaciones fue fortalecer su parte humana y profesional.

“Si, al final yo creo que el futbol no es solo lo que se ve en el campo, es un deporte colectivo que implica muchísimos valores y mientras ellas sean conscientes de que somos personas y lo importante es dejarle al futuro lo que te queda de esa persona ceo que ese detalle espero que les quede grabado".

Uno de los puntos más importantes para la mexicana durante la sesión fue la importancia de tener disciplina y seguir aprendiendo.



“Nada, absolutamente nada de lo que he hecho me serviría si este año no estoy a tope entrenando, no doy lo mejor de mi, no cuido mi alimentación, por mucho que hayamos hecho durante toda nuestra carrera si en el presente no tenemos las ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando no va a servir de absolutamente nada".