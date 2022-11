Karely Ruiz confiesa cita con jugador de la Liga MX

Karely Ruiz se ha convertido en una de las mujeres mejor pagadas en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, misma en la que actualmente tiene alrededor de 10 mil seguidores.

Su fama, incluso se traslada a redes sociales como Instagram y tiktok, en las que la modelo reconoció ha recibido mensajes por varios futbolistas de la Liga MX.



Karely quien suma más de 18 millones de seguidores, destacó que especialmente varios jugadores de Tigres y Rayados de Monterrey le han escrito para tener una cita.

Una situación que únicamente aceptó en una ocasión y que reconoció en entrevista, sin dar el nombre del jugador involucrado.

"Salí con un futbolista de Monterrey. No, no puedo decir, luego me queman a mí", finalizó con una sonrisa la modelo.