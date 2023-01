Julio César Chávez y la emotiva petición para sus hijos: "Quiero que peleen limpios"

Julio César Chávez se prepara para enfrentar en los próximos meses en un combate de exhibición a Erik "Terrible" Morales en Tijuana.

Un combate que sería el último que hará y para el que tiene un enorme deseo que involucra a sus hijos, quienes en los últimos años han batallando con las adicciones.

El histórico pugilista mexicano, externó su deseo de poder retirarse al lado de sus hijos y que ellos se encuentren límpios ya sin ningún problema que les complique la vida.



“Quiero que peleen Omar y Julio, pero limpios, porque la última vez que yo hice una exhibición junto con ellos, andaban muy mal. Julio peleó con este Anderson Silva. No era ni para que le durara cuatro rounds ese pendejo. Pero si no entrenas, si no te preparas, hasta el más pendejo te pega", comentó para el Master Vic PodcasTV.

El llamado 'Gran Campeón Mexicano' agregó que su hijo mayor Julio César, se encuentra en la recta final de su recuperación, tras estar internado en una clínica de adicciones desde marzo de 2022.



“Afortunadamente, gracias a Dios, ya va de salida. Pero sí ha sido muy duro para mí, muy difícil, la verdad. Mi hijo vivió todo mi proceso, mi hijo ha vivido toda mi adicción. Y cómo es posible que mi hijo haya seguido los mismos patrones de su padre", finalizó.