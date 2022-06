Jugador de la Selección de Perú renuncia tras perder el repechaje para Qatar 2022

Las reacciones por la eliminación de Perú de la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022 continúan y ahora han llegado al plantel.

Especialmente al defensor Luis Advícula, quien falló su cobro en el duelo de repechaje ante Australia.

El exjugador de Tigres publicó un mensaje en su cuenta de instagram donde se disculpó con la afición, compañeros y cuerpo técnico.



"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy asta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco", expresó.

Poco tiempo después de su anuncio, el lateral borró su historia y dejó en duda su despedida

Advícula, jugó ante Australia su partido número 107 con la playera de la Selección de Perú, el jugador de Boca Juniors ha estado presente en las eliminatorias de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.