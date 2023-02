Juan Ignacio Dinenno reconoce no estar conforme con su desempeño este torneo en Pumas

Cuando Pumas anunció a Rafael Puente del Río se esperaba que los resultados del equipo cambiaran y estos trajeran importantes puntos para pelear por los primeros lugares, pero no ha sido así.

Con Rafa Jr, los universitarios han sufrido ante los rivales y esto se ve reflejado de manera directa en la tabla de la Liga MX.

Ubicados en la parte media de la tabla con sólo ocho puntos y con el juego de la fecha 9 en el que visitarán al Mazatlán FC, Juan Ignacio Dinenno reconoce que no han logrado dar del todo su 100 porciento en la cancha.

"No, no creo que haya hecho lo necesario porque si no los resultados fueran otros, esto no es de salvarse en lo personal porque haces un gol o una buena jugada, esto es en equipo, obviamente estoy intentando mejorar", dijo el delantero argentino.

Y reiteró no estar conforme con lo que ha hecho en el equipo capitalino, sobre todo cuando el resultado es negativo para su club.

"Cuando ganamos también hay cosas por mejorar, pero sobre todo cuando perdemos. No estoy conforme con lo que he hecho hasta ahora en los partidos que no hemos ganado por más que haya anotado o participado en algún gol", destacó.

El 9 de los Pumas lleva al momento seis goles anotados, pero eso no ha sido suficiente para que los felinos salgan del bache en el que están.

Dinenno además, reconoció que ellos son los principales en tener que ser señalados por los resultados del conjunto auriazul.

"Nosotros somos los responsables, lamentable la afición carga con muchos años de angustia e impotencia de que el club no pueda estar donde debería, que es ser campeón".

Y sentenció: "Pumas es un equipo grande y debe ganar siempre, no lo estamos haciendo".