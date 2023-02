José Ramón Fernández hace dura crítica a Pumas: “Ya no son ni la sombra de lo que algún día fueron”

El periodista José Ramón Fernández brindó su opinión sobre la polémica que involucra a Pumas tras la investigación contra el jugador universitario, Arturo ‘Palermo’ Ortiz por una presunta agresión sexual.

Esta situación hizo explotar a José Ramón, quien se sabe es duro contra América, pero entra ocasión su crítica la hizo hacia el club de sus amores, los ‘Auriazules’, detalló que varios seguidores le habían pedido su opinión sobre la situación y lo publicó en Twitter.

“Al igual que todos, veo muy mal al equipo, no levanta y urge una reestructura seria ya. Ya no son ni la sombra de lo que algún día fueron. Me duele Pumas”, escribió el analista de ESPN.

Pumas vive momentos complicados tanto en lo deportivo como en lo extracancha, en este último aspecto se trata de Dani Alves, a quien se le rescindió su contrato por una investigación de agresión sexual en Barcelona y que ahora lo tiene en la cárcel.

Mientras que en la semana salió una acusación de carácter sexual contra ‘Palermo’ Ortiz.

En la cancha, Pumas se encuentra en el sitio 11 de la tabla general con 8 puntos de 21 posibles.