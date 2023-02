Ibai Llanos anunció 'La Velada del Año 3'; fecha, quiénes pelean y dónde será el evento de boxeo

Esta tarde, el streamer español Ibai Llanos anunció la tercera edición de 'La Velada del Año', el evento que reúne a grandes figuras del streaming español y latinoamericano en seis combates de boxeo.



Checo Pérez salió embarrado en una fuerte discusión entre los jefes de Red Bull y Mercedes Después del éxito que tuvo la edición pasada en la que aparecieron figuras musicales como Duki, Bizarrap entre otros, el joven español anunció a los 12 creadores de contenido que se subirán al cuadrilátero para pelear entre ellos.

¿QUIÉNES PELEAN EN LA VELADA DEL AÑO 3?

- Ampeter vs Papi Gavi

- Samy Rivers vs Marina Rivers

- Fernanfloo vs Luzu

- Viruzz vs Shelao

- Amouranth vs Mayichi

- Coscu vs Germán Garmendia



Lionel Messi es el ganador del premio The Best de la FIFA Así como el año pasado Llanos realizó el evento en El Pabellón de Badalona, esta vez sorprendió al mundo con un recinto inédito.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ?

Este año, La Velada del Año se llevará a cabo el sábado 1 de julio en el Estadio Cívitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid que pondrá a la venta 60 mil boletos para que los fanáticos de dichos creadores de contenido o cualquier persona que desee ver la exhibición de boxeo pueda acudir.

TE PODRÍA INTERESAR: Investigan a Achraf Hakimi, jugador del PSG, por presunto caso de violación