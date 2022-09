Huracán Ian afectaría a partidos del futbol mexicano

El paso del Huracán Ian podrían afectar a las principales ligas del futbol mexicano como la Liga MX, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX, ya que la intensidad del fenómeno natural causó graves afectaciones en Cuba y actualmente lo está haciendo en Florida. Algunos estados como Quintana Roo, Yucatán y Campeche esperan fuertes lluvias.



Otros de los estados donde se esperan lluvias en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Así que los duelos entre Puebla vs América y Atlético de San Luis vs Tigres se jugarían con lluvia.

Pero además del huracán, México también espera la llegada de un nuevo Frente Frío el cual tendrá bajas temperaturas en la zona norte y noroeste del país. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora tendrían afectaciones.

En algunos de estos estados mencionados habrá partidos este fin de semana como el FC Juárez vs Puebla, Rayados vs Pachuca y Santos vs Mazatlán FC y se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

En la Liga MX Femenil el Clásico Regio entre Tigres y Rayadas, además del Puebla vs Santos y Pachuca vs FC Juárez se jugarían con un clima poco favorable como con el que se jugó el Cimarrones vs Correcaminos, que se tuvo que posponer por la fuerte lluvia.