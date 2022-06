Hernán Cristante: Han hecho pedazos al 'Tata' Martino 

La Selección Mexicana de Gerardo Martino terminó este martes las primeras dos fechas de la Nations League de Concacaf, un triunfo con pocos goles en casa ante Surinam y el empate ante Jamaica generaron múltiples críticas al trabajo del técnico nacional.

Una situación que en opinión de Hernán Cristante sobrepasó el terreno de juego y ahora son más personales.

"Lo han hecho pedazos, hoy todo el mundo lo hace mejor, todo el mundo se sienta en esa silla y tiene la solución, todos tienen el quinto partido y la final en sus manos y me parece que es una falta de respeto".

El entrenador del FC Juárez agregó que la crítica siempre será bienvenida para los entrenadores, pero deben ser siempre con respeto.



"Los que nos dedicamos a esto lo sufrimos, somos todos uno pendejos y pareciera que somos caprichosos, la gente se pregunta porque no se hacen ciertas cosas, pero él está allí, estudiando y analizando todos los días".

El exjugador de los Diablos Rojos aseguró que el paso de Martino no ha sido malo con la Selección Mexicana y reconoció que está en su derecho de intentar cosas nuevas.

"Creo que no es malo lo que ha hecho el 'Tata', que se presentaron resultados negativos y que quizo hacer un experimentos cinco meses antes del Mundial lo entiendo, me parece que está en todo su derecho, ahora cuestionarlo y asesinarlo por eso se me hace una locura".

Por último el entrenador pidió a la afición mexicana ser más crítica y no dejarse influencia por lo que se puede ver en las redes sociales.

"Hay gente que va a seguir pasándose de la raya, a mi me gustaría que lo vieran más del punto análisis y no del punto juicio, porque veo un montón de bufones que trabajan para que la gente fuera de like o no, para que la gente se ría", finalizó.