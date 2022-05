Habrá VAR en la Liga Femenil MX

Mikel Arriola dio a conocer que a partir del próximo torneo, en la Liga Mx Femenil habrá VAR en las instancias finales.

El arbitraje también es un tema que ocupa en la cuestión femenil, por lo cual los presidentes de clubes han pedido mayor atención en ese aspecto. Por eso habrá VAR, pero en las finales.



“A partir de la campeonato 2022-23, habrá VAR en las finales de la Liga Femenil, dado el gran interés que hay en la Liga”.

Además, a partir del próximo torneo se podrán registra a cuatro jugadoras extranjeras.

Y para seguir con el crecimiento de los equipos menores, a partir del próximo torneo, el torneo Sub 17, será Sub 18 y el año siguiente cambiará a Sub 19 y el siguiente a Sub 20.

“Llegando a Sub 20, evaluaremos si es conveniente regresar a la Sub 17”, mencionó Arriola.