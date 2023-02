Gerard Piqué no felicitó a Lionel Messi tras ganar la Copa del Mundo; estos son los motivos

El exdefensor del Barcelona y campeón del mundo con la Selección de España, Gerard Piqué volvió a ponerse en el foco de las críticas, ahora por una declaración sobre su excompañero Lionel Messi.



A pesar de haber considerado al astro argentino como el mejor delantero en un juego donde tenía que elegir a los mejores por posición, el español confesó que no le mandó un mensaje para felicitarlo tras obtener la Copa del Mundo en Qatar.

"Por muchas razones elijo a Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño. Puyol, Fábregas, Messi es un equipo bastante fuerte”.



Al dar los motivos por los cuales no se acercó a Lionel por el título de la Albiceleste, destacó que necesitaba alejarse del mundo del futbol tras su retiro como profesional.

“La verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba alejarme”.

