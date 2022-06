Gareth Bale sería nuevo compañero de Carlos Vela en LAFC

La MLS sumaría una nueva figura de talla mundial entre sus filas, se trata de Gareth Bale, quien en las últimas horas se rumora podría fichar con Los Ángeles FC.

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el delantero galés llegará en una transferencia gratuita.

Gareth Bale estaría relacionado con LAFC hasta junio de 2023, aunque de momento ni el club, ni el jugador han hecho oficial el anuncio.



Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop - it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. #LAFC

Contract will be valid until June 2023 - as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022