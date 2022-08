Futbolista regala a fan reloj valuado en 50 mil pesos

El delantero francés Allan Saint-Maximin es uno de los futbolistas que más llaman la atención actualmente en la Liga Premier… Aunque no es sólo por su nivel de juego.



El sábado, al término del partido en el que su equipo –el Newcastle United- derrotó por 2-0 al Nottingham Forest, el galo tuvo un gesto que dejó atónitos a quienes estaban cerca de él.



Allan Saint-Maximin gifted a Newcastle United fan a Rolex watch after their win over Nottingham Forest in the Premier League.

As lucky as it gets for a fan!!! pic.twitter.com/x81Z0UJ1Y9

— 12thkhiladi Football (@12k_football) August 7, 2022