Víctor Manuel Vucetich está de moda. Aunque... ¿Cuándo ha dejado de estarlo? Porque el ‘Rey Midas’ lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a demostrar que su mote, ese que se le ha puesto al ser de los grandes técnicos, de los más ganadores del futbol mexicano, se lo ha ganado a pulso.

Hoy Vucetich tiene a los Gallos Blancos de Querétaro en los primeros lugares del torneo. Sin grandes nombres. Sin gran publicidad.

Como auténtico ‘Rey Midas’, aunque la verdad, no le guste que le digan así.



“Es que sé cuál es la intención del mote; sé que todo lo que toca lo debe de convertir en oro, y... No es que no me guste, pero es algo que te llena de compromiso. Te dan un equipo que no tiene las condiciones de aspirar a algo y cuando entras tú, y sólo porque eres tú, debes ser campeón. Todos piensan que porque llegaste todo se va a arreglar, y de la nada vas a construir a un cuadro que sea competitivo, que aspire a algo y no. Debe haber bases, tiempo para laborar, rodearte de un buen grupo de trabajo...”.

Así que volver el lodo en oro no es tan sencillo, y menos cuando a los técnicos veteranos ya se les toma como caducos, pasados de moda.

Pero a Vucetich, a sus 64 años de edad, y casi 30 de su debut como entrenador, ni le va, ni le viene.

“El futbol no tiene edades. Fui campeón por primera vez a los 36 años [con el León en la temporada 1991-92].

Hoy los jóvenes son de 40. La edad no tiene nada que ver. Habrá técnicos muy capaces con edad y hay quienes son incapaces con edad, y al revés. La diferencia es la experiencia”, sostiene.