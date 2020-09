Vincent Janssen, ¿escándalo, exageración o amarillismo?

Ha levantado gran polémica la aparición de Vincent Janssen, delantero del Monterrey, cenando en un restaurante de San Pedro.

En redes sociales circulan unas fotos tomadas la noche del viernes, en las que se ve al holandés con su pareja, lo que provocó diversos comentarios, que han sido tanto a favor como en contra, más allá de que el holandés haya decidido salir a un sitio público en plena pandemia de Covid-19.

Hay críticas: "Janssen parecía que tenía compromiso con el club, después bajo el nivel y ahora sale con esto. Yo le tenía fe a janssen pero hoy me ha decepcionado, espero y recapacite porque su fichaje no estuvo nada barato 25 millones...".



Hay comprensión: "Entonces no tienen derecho a tener vida? Más que entranar, jugar , ganar... si no no valen? Si está de la chin... como se han ido desarrollando los partidos... pero no siempre se gana...".

Ahí entra la polémica, entonces ¿los futbolistas no tienen derecho de salir? Sólo tienen derecho de hacerlo las demás personas, como las que tomaron las fotografías y que se encontraban en el mismo lugar...

El club, hasta ahora, no se ha manifestado al respecto.

