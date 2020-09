Un caos llamado Liga de Balompié Mexicana

Siguen los problemas en la naciente Liga de Balompié Mexicano que a 15 días de su comienzo se ha quedado sin otro equipo, y ese equipo se señalaba como uno de sus principales protagonistas.

Por medio de un boletín, la presidencia de la LBM ha dado a conocer que se rompen relaciones con el Atlético Ensenada, “y por consiguiente con el señor Antonio García Rojas. Debido a que a que no se tienen garantías necesarias para su participación en el torneo conforme a establecido”.

Todo esto se originó porque el Ensenada declinó su participación en un torneo al que llamaron Por ti, que se jugará del 30 de septiembre al 10 de octubre “en diferentes plazas del país… al no encontrar la dirección deportiva la logística en forma y tiempo para realizar este viaje, ya que este torneo fue modificado en varias ocasiones”…

Ahora se filtró un documento en el cual Carlos Salcido, el presidente de la LBM, señala que no habrá seguro contra accidentes en el torneo Por ti, debido a que hubo equipos que no pagaron los gastos de operatividad, además, “hay equipos que no han concretado sus registros”.



Aunque el documento no lo refiere, se habla de que Salcido ha pedido un millón de pesos por club, para cubrir los gastos de operatividad, que incluyen: “seguro, credencialización, capacitación para entrenadores y médicos, asesoría legal-deportiva y el subsidio de una parte del arbitraje para el torneo regular, además de la propia operación de la LBM”.

La Liga ya dio hasta a conocer el calendario, donde figuraba el Atlético Ensenada. El torneo iniciaba el 14 de octubre, eso sí, los equipos de ese juego inaugural no estaban definidos, y también está definido que se va a hacer con el calendario que era para 18 equipos y ahora es para 17.