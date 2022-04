Ignacio Ambriz llegó a la dirección técnica de Toluca para el Clausura 2022, tras 16 fechas el equipo apenas suma 18 puntos y peligra en la situación del cociente, esta situación no la escondió el técnico en la conferencia de prensa.

“Hoy soy el más malo entrenador, el futbol es así, a veces te tiene arriba, a veces abajo, no soy de escusas, me siento avergonzado y entiendo que la rueda de la fortuna me dejó abajo”, dijo tras la derrota 4-2 ante Atlas.



En la Jornada 17 los ‘Choriceros’ visitan al León, partido que define el destino del club.

“El único de aliciente que tengo es que queda un partido para jugárnosla, el mal torneo no me lo quita nadie, esa es la realidad, la acepto como tal”, señaló el técnico, quien buscará cumplir un compromiso con la institución.

“En la última junta con el consejo, yo me hice responsable que la multa no se pagaba, hoy está en un hilo”, compartió el estratega mexicano.

Ante su continuidad en el banquillo de Toluca, Ignacio asume la consecuencia de su mal torneo y espera la decisión de la directiva tras lo que ocurra frente a la Fiera.

“No soy un tipo que me haga a un lado, sé que me queda un partido, después es decisión de la directiva, si yo estuviera del lado de la directiva, le diría a Nacho que se haga a un lado, la vida es de resultados y hoy no se me da”, concluyó Ambriz.