La postura antivacunas de André-Pierre Gignac es una decisión que en los Tigres ven con absoluto respeto.

Miguel Herrera, entrenador de los felinos, explicó que es un asunto que siempre han tratado como personal y prefieren no intervenir en las creencias del francés.

"Lo de Gignac es 100% personal y así sigue siendo. Es una situación muy personal y de familia, se cuida, tiene precaución", dijo el 'Piojo' en conferencia de prensa este viernes.



Eso sí, Herrera entiende que es un tema muy común, pero que salta más cuando se trata de personajes públicos.

"Hay personas que salen más expuestas, como Djokovic o Gignac, pero son situaciones personales y no nos podemos meter, así se ha manejado siempre", añadió el estratega.

LLEGADA DE DANI ALVES A PUMAS

Miguel Herrera también habló de la llegada de Dani Alves a los Pumas.



El exentrenador de la Selección Mexicana aplaude que lleguen e la Liga MX refuerzos de ese calibre, aunque aprovechó para explicar por qué los Tigres no buscaron al brasileño.

"Cualquiera que lleve a Dani Alves va a ser una bomba, es un extraordinario jugador", mencionó. "No era la posición que necesitaba, no tenía más plazas de extranjero, no era lo que necesitaba para el equipo, pero es una noticia bomba. Pumas sí lo necesitaba y tenía plaza de extranjero disponible", añadió.

Lee también: Dani Alves es el refuerzo del año en la Liga MX