Miguel Herrera no se va satisfecho del todo a pesar de la victoria ante Xolos de Tijuana y ser el primer lugar del torneo. Pero eso no es toda la felicidad. "Me deja tranquilo que hagamos bien las cosas, pero eso no te da nada, sólo ser local en toda la Liguilla. Si seguimos de esta forma, mejorando y aceptando errores, estaremos peleando arriba mucho tiempo", dijo el Piojo.

En el juego, mencionó: "No fuimos prácticos, no fuimos contundentes en el primer tiempo, y Xolos tiene un gran plantel y Nahuel (Guzmán) nos mantuvo en el juego y fue hasta el segundo tiempo, cuando hablamos, que se comenzó a carburar".



En el descanso, Herrera alzó la voz: "Hablamos de pararnos mejor, hicimos un cambio para aguantar más la pelota y Charlie (González) entró a hacer un gran trabajo, acompañando a Gignac en el área".

Herrera se vio preocupado porque "dejamos de hacer cosas que ya las habíamos erradicado. No se hace fácil hasta que no se juega. Reitero, regalamos el primer tiempo, y con los revulsivos nos manejamos mejor. Hay que erradicar eso de dejar la inicitiva a los rivales, ahí es cuando nos emparejan".