Tigres: Directiva contradice a la Comisión Disciplinaria tras la sanción a Nahuel Guzmán

La Comisión Disciplinaria informó que el arquero de los Tigres, Nahuel Guzmán, recibió una sanción económica “por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 11 y 26 del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol, al insultar a su propia directiva” con palabras como corruptos y sinvergüenzas.

Además, advirtieron el arquero argentino que otra mala conducta podría derivar en una sanción más severa.

Sin embargo, en el cuadro de los Tigres contradicen a la Comisión Disciplinaria y respaldan a Nahuel Guzmán, luego de lo sucedido el sábado en el estadio Universitario, al término de la semifinal de vuelta entre los felinos y el Atlas.



Mauricio Culebro, presidente de Tigres, dijo que el comunicado de la FMF “es algo escueto”.

“Hay que aclarar eso bien, el comunicado está algo escueto, en ningún momento el comunicado dice que Nahuel nos dice sinvergüenzas o corruptos, no va por ahí. No me siento aludido”, declaró en conferencia de prensa.

Bajo la misma línea se manejó Antonio Sancho, director deportivo de los Tigres, quien también respaldó al Patón y resumió la situación a “una calentura del meta argentino.



El motivo por el cual la Comisión Disciplinaria abrió una investigación en contra de Nahuel Guzmán. pic.twitter.com/7hcNPOvWpY — Goles y Cifras (@golesycifras) May 24, 2022

-

“Yo estuve ahí. Nahuel sale caliente del juego, por la expulsión más que por perder y ahí queda. No sé, nosotros asumimos las sanciones. Si alguien tiene buena relación soy yo, y ahí queda”.

En torno a la alineación indebida, Miguel Herrera pidió no buscar más culpables y volvió a adjudicarse la responsabilidad.

PUEDES VER: Chicharito Hernández confirma acercamientos para volver a la Selección Mexicana