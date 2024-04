Disculpe las molestias, estamos transformando

Unos pocos, pero con dinero, financian guerra sucia, montajes, trollcenters, han gastado miles de millones en hacer el mal ¿Qué sucede que los tiene así? La verdad sea dicha, nadie en su sano juicio puede molestarse con la 4ta. transformación de López Obrador.

Dicha transformación consiste, entre muchas otras, en un presidente que resignifica los espacios, abre “Los Pinos” para convertirla en la casa del pueblo, quitó el fuero, extinguió el estado mayor presidencial, les quitó la pensión vitalicia a los ex presidentes, creó la Guardia Nacional, construyó la refinería “Dos Bocas” y se adquirió otra “Deer Park”, construyó el exitoso “Tren Maya”, construyó el AIFA y el Aeropuerto de Tulum, aumentó el salario mínimo en la frontera casi 200% y en el resto del país al 100% real, hizo de México el segundo país con menos desempleo del mundo, no hubo devaluación en todo el sexenio, logró la recuperación del peso colocándola como la única moneda en el mundo en tener una valoración positiva frente al dólar, lo que por décadas fue impensable él lo logró y más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza , amplió el tren interurbano y el tren suburbano, creó el corredor transístmico, creó las becas jóvenes construyendo el futuro, la pensión para los adultos mayores se universalizó y se incrementó pues pasó de $1,165 a $6,000 pesos bimestrales, tenemos el récord histórico en captación de remesas, récord histórico en captación de inversión extranjera directa, llegó el programa sembrando vida a cada rincón del país, récord histórico en exportaciones y somos el socio comercial número uno de Estados Unidos, se entregaron de forma expedita apoyos económicos a familias damnificadas en Tabasco y Guerrero sin necesidad del lastre que era el Fonden, se eliminó el outsourcing, aumentó casi 2 millones el registro de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no hay mayor endeudamiento; hasta este punto yo no veo un solo rastro de maldad o algo que pudiera incomodar, hasta aquí puro bienestar.

Al no encontrar algún elemento real de indignación, pudiéramos pensar que tal vez las molestias de ese grupito las causó que el presidente realizó compras directas de más de 150 millones de vacunas vs Covid-19 impidiendo que se lucrara con la vida y la salud, con ello garantizó además que todas las personas tuvieran acceso gratuito e igualitario a su vacunación, eliminó la condonación de impuestos a grandes empresas, derogó la mal llamada Reforma Educativa. Lo anterior solo por enunciar algunas de las transformaciones, pero la pérdida de privilegios de unos cuantos se convirtió en bienestar para el pueblo y, siendo así, como dicen en mi pueblo, disculpe las molestias seguiremos transformando.

Se acerca el fin de un sexenio con acento social, millones de mexicanas y mexicanos estamos viviendo la era de la 4ta. transformación, el presidente AMLO no se irá sin antes dejar una muestra de avanzada, haciendo historia como a él le gusta, pasará la banda presidencial a una mujer, por primera vez en la historia del país tendremos PRESIDENTA y no cualquier mujer, sino una mujer con principios e ideales, que tiene claro cuál es el siguiente piso de la 4ta. transformación y hacia dónde deberá dirigir el rumbo de la nación. Por siempre, por todo ¡Gracias a usted, presidente AMLO!