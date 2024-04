Morena, Batres y Brugada traen en la mira a consejeros del IECM

Tras la decisión de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), cuya presidenta es la consejera Erika Estrada, ella y el consejero Mauricio Huesca, nos dicen, se han puesto en la mira del partido oficial, la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada y hasta del propio jefe de Gobierno, Martí Batres. Ayer arremetieron en su contra por fallar contra los morenistas y ordenar que no utilicen la versión de que el candidato de la oposición, Santiago Taboada, forma parte del llamado Cártel Inmobiliario. Más allá del razonamiento jurídico, todo pinta que se volverá un tema político, pues cuestionaron no sólo la definición del miércoles, sino también las anteriores donde, aseguran, no han dado salida a las quejas de Morena. Una batalla se ve venir.

Roberto Gil lanza dardo envenenado

Roberto Gil, asesor jurídico de la campaña de Santiago Taboada, candidato de la alianza Va por la CDMX a la jefatura de Gobierno capitalino, ayer puso el dedo en la llaga, pero no por revelar la trama de los contratos que ha asignado la alcaldía de Iztapalapa a empresas que él asegura están ligadas a René Bejarano, sino por un comentario sobre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Don Roberto dijo que “no quiere pensar” que la crispación de Morena con el IECM sea parte de la construcción de una narrativa de que no reconocerán los resultados “cuando gane” el candidato Taboada. Cuando se le pregunta a doña Clara Brugada si respetará los resultados, ha respondido que sí, pues ella resultará triunfadora. Ya se verá.

Interponen otra denuncia por calumnia

Nos cuentan que el equipo de Clara Brugada, candidata de Sigamos Haciendo Historia a la Jefatura de Gobierno, presentó también una queja por calumnia en el IECM. Nos detallan que piden que no la liguen con René Bejarano ni que digan que es su socio, pues esto es calumnioso, al no ser verdad y afecta a su candidatura. Quien la ha acusado de ello son los integrantes del equipo de Santiago Taboada, que ayer dieron una conferencia de prensa al respecto. Otra vez los integrantes de la Comisión de Quejas del instituto capitalino tienen en sus manos un tema explosivo.