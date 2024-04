Ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no entregó la información que necesita la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que este año se realice la prueba piloto de PISA, se pone en riesgo la participación de México en esta evaluación en la que se utiliza una muestra de estudiantes de 15 años, lo que implicaría desconocer los avances o retrocesos en el aprendizaje de millones de alumnos, destaca la presidenta ejecutiva de la organización civil Mexicanos Primero, Patricia Vázquez del Mercado.

“Si el gobierno federal decide no otorgar la información para realizar el piloto de PISA y no realizar los procesos necesarios para que se aplique, pone en riesgo la participación de México en esta evaluación. Y aunque quisieran las candidatas o el candidato ganador a la Presidencia de la República seguir adelante con PISA en 2025, sin realizar el piloto sería muy difícil que en diciembre próximo, fecha límite para entregar la información que requiere la OCDE, se realice el trabajo técnico que se tenía que hacer seis meses atrás”, dice a EL UNIVERSAL.

Comenta que en este momento el gobierno federal no ha levantado la información que necesita la OCDE. “Prácticamente frenó el levantamiento de la información, que es un ejercicio meramente técnico que le toma un tiempo y un proceso para que esa información la tengan en PISA, con sede en París. Entonces, nuestro llamado es a que no siga en un impasse el levantamiento de la información”, dice.

Y añade: “¿Que tiene que resolverlo la próxima administración federal?, no. Porque ya no da tiempo. Si sigue suspendido el levantamiento de información que necesita la OCDE, México prácticamente queda fuera de PISA. Tenemos que lograr que las autoridades correspondientes no frenen el levantamiento de la muestra y el esfuerzo técnico que están solicitando.

“Vamos tarde. Perdieron un lapso de tres semanas para resolverlo y poder enviar la información técnica que están requiriendo, que es muy compleja y especializada”.

Menciona que si el gobierno federal sigue sin entregar la información requerida “y se va mayo, junio, julio y demás, la OCDE no puede retrasar todo el plan del resto de los países. Entonces, por eso la urgencia de no parar la información ni el levantamiento para que la OCDE tenga lo necesario.

“Y la nueva autoridad educativa y la nueva Presidencia de la República se decida si continuar o no con PISA. Tienen de aquí al 15 de mayo para resolver el levantamiento”.

—¿Qué implicaciones tendría para los estudiantes si el gobierno decide abandonar la prueba PISA?

—Los tres equipos de las candidatas y el candidato a la Presidencia tienen conciencia porque han mencionado la importancia de evaluar (...) el sistema educativo. Ya no participamos desde hace dos años en la prueba ERCE de la UNESCO, que se hace a nivel regional. Y todo ese avance que habíamos tenido de capacidad técnica, de inversión en las evaluaciones, nos regresa a un nivel de aislamiento.

Si dejamos PISA perderíamos piso y perspectiva de lo que está pasando en la región latinoamericana, incluso del mundo. Una decisión así nos pondría muchos pasos atrás. Otros países están viendo a la educación como una palanca y vehículo para el desarrollo social y económico.

—¿Cuánto le cuesta al país participar en PISA?

—El compromiso del país con PISA es de 210 mil euros. Es la aportación que hace México a la OCDE por ese concepto.