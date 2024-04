Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014 inician una jornada de seis días de lucha, “La verdad y justicia a la deriva”, de hoy al 1 de mayo, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador un diálogo y hacer un balance de las investigaciones.

Este viernes a las 16:00 horas realizarán una marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, e instalarán nuevamente un plantón en las inmediaciones de Palacio Nacional.

El martes pasado, el jefe del Ejecutivo federal dijo que el 3 de junio, un día después de las elecciones, recibirá a los padres de los jóvenes.

Emiliano Navarrete, padre del estudiante José Ángel, manifestó a EL UNIVERSAL que le parece una falta de respeto dar prioridad a unas elecciones que brindarles informes sobre la investigación.

“Nosotros vivimos día a día pensando qué avances tienen… nos debe dar una respuesta formal directa a los padres y madres o con nuestros representantes legales, y no nos han dicho nada”, expresó.

Don Emiliano señaló que en caso de no ser recibidos les estarían negando el derecho que tienen de conocer el avance del caso, ya que el Mandatario pregona a los cuatro vientos que él básicamente lleva la investigación.

“Tenemos que seguir con las protestas, lamentablemente no vemos sensibilidad ni seriedad, mucho menos compromiso de este gobierno, que nos dé verdad y justicia… es lo único que buscamos”, aseveró.

El 27 de abril los padres van a efectuar un mitin y volanteo en el antimonumento de los 43, el domingo 28 realizarán otro mitin y volanteo en la Estela de Luz, el lunes 29 tendrán un mitin en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

El martes 30 acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR) y el miércoles 1 de mayo realizarán una movilización masiva en Guerrero y la Ciudad de México.

En las primeras semanas de abril los padres y familiares de los jóvenes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos llamaron a un “boicot” a las campañas y el proceso electoral, mientras no tengan un diálogo con el Mandatario.

“A los padres y madres nos guía la necesidad de saber el paradero de nuestros hijos. No militamos ni obedecemos a ningún partido político, pero estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el Presidente. Mientras esto no ocurra, la protesta llegará a las campañas electorales en caso de no haber diálogo, la fiesta electoral se empañara con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43”, externaron en un posicionamiento difundido por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

En esa ocasión advirtieron que mientras el diálogo no tenga lugar tendrán que ampliar las protestas incorporando a otros sectores, como maestros, campesinos e indígenas que hoy ven sus derechos transgredidos.

“Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos el sistema de partidos se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos”, resaltaron.

Vallas

Ayer, Palacio Nacional amaneció blindado con vallas metálicas de más de dos metros de altura previamente a la movilización mensual de este viernes que realizarán los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

El cerco de seguridad se instaló en el circuito de la Plaza de la Constitución para proteger la fachada principal del inmueble, sede del Poder Ejecutivo federal.

También abarca los accesos a Palacio Nacional de las calles aledañas como Moneda, Corregidora y Correo Mayor.