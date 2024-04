El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego no es pariente de los Salinas de Gortari, pero sí fue socio de Raúl, el hermano incómodo del expresidente (1988-1994). Si bien algunos señalan que las sociedades anónimas son sociedades de capitales, yo considero que finalmente las sociedades son de personas.

Raúl Salinas, en el sexenio de su hermano Carlos, manejó los asuntos turbios de dicho gobierno al extremo que visitaba frecuentemente Navolato para reunirse con un personaje que entonces decían que estaba en los cielos, pero es muy probable que hoy esté en los infiernos.

El Tío Richi, como es conocido Salinas Pliego en la red social X, es el tercer hombre más rico de México después de Carlos Slim y Germán Larrea, con una fortuna calculada en más de 10 mil millones de dólares. Tiene entre sus empresas TV Azteca, Elektra, Banco Azteca, Totalplay, Italika y Grupo Dragón, entre otras conocidas como Grupo Salinas.

Recientemente Salinas Pliego ha cobrado notoriedad pública porque el presidente López Obrador lo ha tomado como uno de “sus villanos favoritos” de sus conferencias mañaneras, ya que estila denostar ciudadanos desde el púlpito presidencial.

El pasado viernes 19 me invitó el Tío Richi a tener una charla durante su pasada visita a Mazatlán. Esta invitación generó expectativas y críticas. Entre estas ultimas lo acusan de “empresario agiotista sin escrúpulos” y de burlarse de los mexicanos “no pagando impuestos”.

En un chat privado le contesté a un amigo que me cuestionaba por aceptar reunirme con Salinas Pliego: “la finalidad de toda empresa es doble, ganar dinero por otorgar un servicio a la comunidad (clientes); de tal forma que la ganancia es el pago por mi servicio, lo que me lleva a concluir que tengo derecho a ganar, si sirvo, y tengo obligación de servir si gano".

Desgraciadamente existen socialistas que quieren que el empresario sirva sin ganar; pero también hay “gánsteres capitalistas” que pretenden que el empresario gane sin servir.

Por otro lado, la tasa de interés es la renta que se paga por usar dinero ajeno y esta es proporcional al riesgo que se tiene de recuperarlo. Este es un principio financiero básico: a mayor riesgo, mayor rentabilidad.

Todos sabemos que en México existe el abuso del poder y que la 4T no es la excepción.

A lo largo de mi vida he visto el abuso del poder de muchas autoridades, ya que estas se enferman de poder y actúan de manera abusiva o incluso llegan a la práctica de la represión, la extorsión o el asesinato.

En materia fiscal, el abuso significa que no necesariamente lo que determine la autoridad como presunto adeudo sea obligadamente cierto o justo, por eso los contribuyentes tenemos derecho a la defensa legal, especialmente el amparo, por ser este el recurso por excelencia del ciudadano para defenderse del abuso del poder.

Hoy que tenemos un Presidente arbitrario, demagogo y abusón del poder, sabemos que no porque lo diga el Presidente es necesariamente verdad, ya que el ciudadano a través de la defensa legal, puede decirle a la autoridad “yo tengo otros datos”. Nomás que el Poder Ejecutivo no debe violar la independencia del Poder Judicial, que es el que deberá resolver.

Con todo esto no defiendo al Tío Richi, pero tampoco podemos estar defendiendo y avalando el abuso del poder, aunque el tema no sea popular; y no lo es porque en este sexenio se ha promovido la lucha de clases y todos los días se grita” “ricos hijos de un tal,”, mientras antes gritábamos “gobierno hijo de un tal”. ¿A dónde hemos llegado?