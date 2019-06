Los mexicanos Javier Hernández y Luis Cessa intercambiaron franelas, durante la visita de Grandes Ligas a Inglaterra.

Chicharito, quien ya no jugaría en la Premier League para la próxima temporada, le regaló una playera de los Hammers a su compatriota, pitcher de los Yankees de Nueva York.

La MLB visitó la capital de Inglaterra con una doble cartelera de Yankees vs Red Sox, disputada en el London Stadium, casa del West Ham.

Hernández ya no estaría con los Hammers y busca un nuevo equipo para la campaña 2019-20, aun así fue invitado al juego de este domingo.

Cessa fue quien le consiguió los boletos al Chicharito, después de unos mensajes en redes sociales. El veracruzano relevó a Stephen Tarpley en la segunda entrada.

Hernández confirmó que hará la pretemporada con el West Ham y que mañana viaja a Suiza con el equipo.

Did we just become best friends?

El Rey del gol mexicano disfrutando del Rey de los Deportes y con anfitrión de lujo. @CH14 y @LuisCessaMx.#YoAmoElBeis #LondonSeries pic.twitter.com/zVcCjZ9yGG

— MLB México (@MLB_Mexico) 30 de junio de 2019