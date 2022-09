Sin confiarse, El Gallo Estrada saldrá a evitar una sorpresa

En la mente de Juan Francisco El Gallo Estrada, la tercera pelea contra Román Chocolatito González es insustituible, pero el monarca franquicia supermosca del CMB sabe que al subir este sábado al ring contra Argi Cortés, el riesgo de un descalabro existe, así que enfrentará al pupilo de Nacho Beristain concentrado y sin exceso de confianza.

La riña será en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, territorio en donde El Gallo no quiere sorpresas.

"Me acuerdo cuando yo fui a Macao a disputarle el campeonato del mundo a Brian Viloria, nadie daba ni un peso por mí, yo era un joven en ascenso, de 22 o 23 años, así como Cortés, y Viloria un peleador de experiencia y muy importante", relata.

La diferencia fue las ganas de sobresalir que llevaba el mexicano. "Me impuse por el hambre que tenía, porque me preparé con todo, porque subí al ring sin presión, y eso es por lo que está pasando Argi, es su gran oportunidad y no querrá desaprovecharla, como me pasó a mi".



Y Cortés tiene argumentos para pensar en dar una campanada, el más fuerte, tener al legendario Ignacio Beristain en su esquina.

"Respeto mucho a (Francisco) Estrada por todo lo que ha hecho, por su trayectoria, porque ha puesto en alto el nombre de México, pero venimos a hacer nuestra pelea, venimos a su casa a pelear por el campeonato del mundo y es a lo que aspiramos todo boxeador", advirtió el peleador capitalino.

TAMBIÉN EXPONE MEXICANA

En la función de este sábado, Erika Cruz, campeona mundial pluma de la AMB, pondrá en juego su cetro ante la canadiense Jelena Mrdjenovich, en pelea de revancha, pues en abril de 2021, Cruz le arrebató el título a Jelena, el cual defenderá por segunda ocasión.

Antes, por el campeonato mundial minimosca FIB vacante, el mexicano Héctor Flores se enfrentará al sudafricano Sivenathi Nontshinga.

Mientras que Eduardo Rocky Hernández expondrá el fajín internacional superpluma del CMB, contra Jorge Mata.