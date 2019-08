Sigue Chivas sin verse en TV

Tercer partido como local en el estadio Akron y las Chivas aún no logran acuerdo televisivo en Estados Unidos para la transmisión de sus partidos.

La gran diferencia entre lo que sigue solicitando Chivas y lo que ofrece Univision es abismal, por lo que ya están explorando desde hace unas semanas a otras televisoras de la unión americana.



Por eso no fue raro la entrevista “apapachadora” que le hizo Telemundo a Amaury Vergara hace unos días. En Estados Unidos además de Univisión y Telemundo, pueden pujar por los derechos de transmisión Disney (ESPN), FOX Deportes, Be in Sports, EstrellaTV, GolTV o algún otro bróker o productoras como Media Pro.

Así que no sería raro verlos en la nueva plataforma de streaming que está por estrenar Disney en el último trimestre del año y que dejen la TV abierta en Estados Unidos.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram