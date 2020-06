Sergio Agüero participa como maestro para enseñar a niños en casa

El delantero internacional argentino Sergio Agüero participará como profesor de español en la iniciativa de la cadena británica BBC para enseñar a los niños desde casa.

El atacante argentino del Manchester City apareció en un vídeo difundido por la BBC enseñando a los niños a contar hasta doce.

LEER TAMBIÉN: Raúl Jiménez sería una de las opciones para reforzar al Real Madrid

Este programa está llevado a cabo por la cadena británica ya que los colegios en el Reino Unido permanecen cerrados, por lo que han decidido juntar a caras reconocibles en el país para ayudar a los niños a aprender.

Algunos de los rostros reconocibles son la actriz Jodie Whittaker, de la serie Doctor Who, el naturalista David Attenborough, y el actor de EastEnders Danny Dyer.

La lección en la que ha tomado parte Agüero está dirigida a los niños entre uno y cuatro años.

#BBCBitesizeDaily is back today!

To get you in the learning mood, here are @mwaksybluepeter, @karimzeroual, @aguerosergiokun, @dbuzz6589, @Dani_MasDyer and @JudgeRinderTV with some top tips!#Homeschooling #HomeschoolingUK pic.twitter.com/TKnBr4Z08g

— BBC Bitesize (@bbcbitesize) June 8, 2020