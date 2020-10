Selección Mexicana seguirá jugando en Europa, pero partidos 'moleros'

La dirección de Selecciones Nacionales está cerca de cometer otro importante error, de esos que desgastan las relaciones con entrenadores de renombre como Gerardo Martino.

Es prácticamente un hecho que el Tricolor realizará otra gira europea en noviembre y hay algunas selecciones del viejo continente que estarán disponibles, como Francia, al no tener actividad en la Liga de Naciones.



Pero no, los directivos mexicanos están enfocados en otro tipo de adversarios. Por el momento, Japón y Qatar son con quienes se tienen las pláticas más avanzadas. No es que se desprecie este tipo de roce, pero ¿en serio se va a viajar a Europa para no enfrentar a europeos?