Uno de los jugadores sobre el que más estaría el análisis en el amistoso de México contra Guatemala era Marcelo Flores, y después del empate ante los chapines, el panorama del joven luce igual ante la mirada del cuerpo técnico de la Selección Nacional.

El atacante del Arsenal ingresó de cambio al minuto 61 de un partido trabado, tomó el extremo izquierda con algunos movimientos hacia el centro, pero sin ser el diferencial, como prácticamente ninguno de los elementos tricolores lo fue.



Ya en las calificaciones finales, el auxiliar de Gerardo Martino, Jorge Theiler, señaló que “Marcelo tiene muchas condiciones y es un chico que todavía tiene que aprender mucho, pero que está bien evaluado en la selección y seguirá siendo evaluado”.

Flores fue el objeto de la polémica en los días previos al partido frente a los chapines, luego de que diera a entender que aún no se decide si se mantendrá con la selección mexicana o se irá con la de Canadá, poniendo ir al Mundial de Qatar 2022 como un elemento clave en su determinación.

“No me he puesto a ver eso”, dijo Sebastián Córdova tras el empate sin goles ante los guatemaltecos. “Pero como compañero de Marcelo, en donde él quiera estar, que le eche las ganas. Tiene condiciones, así que peleé, que no se dé por vencido, está chico todavía y si decida uno u otro, le queda mucha carrera, hay más Mundiales”, añadió el atacante de los Tigres.

Puedes leer: "Marcelo Flores aún no decide si jugar para la Selección Mexicana"

Al ser cuestionado de si es valido que un futbolistas condicione seguir con una selección siempre y cuando le prometan ir al Mundial señaló que “no me ha tocado ver esas cosas, no tengo idea”.

Hacia el final de su conferencia de prensa, Theiler recalcó que el duelo ante Guatemala, “no creo que sea la última oportunidad, si siguen haciendo las cosas en sus clubes se les pueden presentar otras oportunidades”.