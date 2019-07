Seis capitanes en Chivas; ninguno de la cantera

Tomás Boy, entrenador del Rebaño, anunció que los líderes rojiblancos serán Jesús Molina, Oribe Peralta, Hiram Mier, Oswaldo Alanís, Isaác Brizuela y Alan Pulido, pero ninguno “nació” en las fuerzas básicas de las Chivas.

Los primeros dos, los más veteranos de este puñado, se formaron en los Búhos de Hermosillo y en el CESIFUT (Centro de Sinergia Futbolista) de Torreón, respectivamente. Molina debutó en Primera División con los Tigres y Peralta, con el Morelia.

Si eso no fuera suficiente, este par de futbolistas portaron el gafete de capitán con el América, el acérrimo rival. El contención en algunas ocasiones y el delantero por dos años.

Boy también anunció que dos defensas centrales formarán parte de la sexteta de líderes: Mier y Alanís.

Hiram se hizo futbolista con los Rayados del Monterrey, donde debutó. Alanís creció cerca de las Chivas, en el Tecos.

Isaác Brizuela se ha ganado el cariño de la afición y fue de los más aplaudidos durante este lapso de malos resultados del club; sin embargo, el “Conejito” firmó con los rojiblancos en 2015, porque su carrera arrancó en el Toluca.

Artículo Las Chivas reanimaron a Oribe Peralta

Universal Deportes Y ha sido tan poco el tiempo que ha pasado desde que dejó Coapa, que todavía hay aficionados azulcrema que lo buscan

El último capitán del Rebaño, Pulido, ingresó a las fuerzas básicas de los Tigres en 2003. Después de 12 años, buscó suerte en Grecia, hasta fichar con las Chivas, en 2016.

“Hemos buscado que no solamente sea un capitán, así que serán seis capitanes, entre los cuales Oribe Peralta está. Es una modalidad diferente, la responsabilidad estará compartida en estos seis jugadores porque su liderazgo será muy importante en todos lados, porque no solamente me representan a mí en la cancha, representan a la organización, afición y ellos mismos”, declaró el “Jefe” Boy, olvidadizo de la cantera del Guadalajara.